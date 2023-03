Primoz Roglic blij met eindwinst Tirreno-Adriatico: “Bevestiging richting Giro d’Italia”

Anderhalve week geleden wisten we nog niet dat Primož Roglič zou starten in Tirreno-Adriatico en vandaag trok de Sloveen de eindzege in die koers naar zich toe. Daarnaast won hij afgelopen week drie etappes namens Jumbo-Visma. “Het is mooi om zo terug te komen in de koers”, lacht Roglič.

“Ik heb genoten van deze hele week”, vertelt de kopman van Jumbo-Visma. “Mijn ploeggenoten waren heel sterk en ik had ze graag bij me gehad op het podium om het samen te vieren. Een week geleden had ik vooral verwacht om pijn te lijden en weer te koersen. Dat is allemaal gelukt.”

“Dat ik ook nog resultaten heb behaald, maakt het nog mooier”, gaat Roglič verder. “Richting de Giro d’Italia is dit vooral een bevestiging dat we goed bezig zijn. We moeten bezig blijven om onszelf te verbeteren en dat proberen we altijd te doen.”

In het eindklassement had Roglič een voorsprong van 18 seconden op João Almeida en 23 seconden op Tao Geoghegan Hart.

