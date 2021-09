Primoz Roglic: “Blij dat we klaar zijn met het echte hooggebergte”

Primož Roglič klom in de koninginnenrit van de Vuelta a España naar de tweede plek op de steile Altu d’El Gamoniteiru. Het verschil met etappewinnaar Miguel Ángel López, de nummer drie in het klassement, bedroeg veertien seconden op de streep.

“Vandaag voelde echt als een koninginnenrit”, vertelde Roglič na afloop van de bergetappe. “Het was erg zwaar. Zeker na de inspanningen van gisteren. Ik had het niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik op de slotklim nog iets over had. We hebben de etappe ook niet hoeven controleren met Bahrain Victorious en Movistar die het tempo bepaalden.”

“Hun tempo lag hoog, waardoor de aanvallen die we verwacht hadden uitbleven. Ik ben blij dat we klaar zijn met het echte hooggebergte. We voelen allemaal de inspanningen van de afgelopen twee dagen en de weken daarvoor. Er komen nog moeilijke etappes aan. Zeker die van zaterdag. We moeten scherp blijven”, aldus de Sloveense kopman van Jumbo-Visma.