Primoz Roglic behoudt leiderstrui: “Het was echt een zware dag”

“Het was echt een zware dag”, zo omschrijft Primož Roglič de vijftiende etappe van de Vuelta a España met aankomst in Puebla de Sanabria. De Sloveen van Jumbo-Visma kende onderweg echter geen problemen en zal ook morgen weer in de rode leiderstrui rondfietsen.

De renners kregen vandaag de langste etappe in de Vuelta voorgeschoteld. Tussen Mos en Puebla de Sanabria moesten de coureurs meer dan 230 kilometer afleggen, en dat in slechte weersomstandigheden. “Ik ben blij dat we deze etappe nu mogen afvinken. Er werd echt hard gekoerst en in de finale was het ook nog eens erg koud.”

“Het was dus een lastige dag. Het was een goede beslissing van de jury om met nog drie kilometer te gaan de finishtijden te klokken. Het was nu niet nodig om onnodige risico’s te nemen en dat is toch wel erg fijn”, aldus Roglič, die nog drie etappes moet overleven om zijn Vuelta-titel met succes te verdedigen.

In het algemeen klassement blijft alles dus zoals het was. Roglič verdedigt in de etappe van morgen een voorsprong van 39 seconden op Richard Carapaz en 47 tellen op Hugh Carthy. Vrijdag trekken de renners richting Ciudad Rodrigo, met onderweg een beklimming van tweede en een klim van eerste categorie.