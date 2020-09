Primoz Roglic bedankt ploeg na ritzege: “Zat hele dag in goede positie” dinsdag 1 september 2020 om 17:56

Primoz Roglic heeft na zijn ritzege in de vierde etappe van de Tour de France zijn ploeggenoten bedankt voor hun werk. De Sloveense kopman zag dat Jumbo-Visma op de klim naar Orcières-Merlette de kop nam en hem in perfecte positie afzette in de slotkilometer. “De jongens hebben heel goed werk geleverd, alweer”, vertelde Roglic in het flashinterview.

“Het was een heel snelle dag, heel warm ook”, aldus de ritwinnaar. Na beulswerk van Tony Martin aan de voet van de klim waren het Wout van Aert en Sepp Kuss die de rode loper uitrolden voor Roglic. “Ik zat de hele tijd in een goede positie en ik kon een goede sprint rijden op het einde.”

‘Ik voel mij elke dag steeds beter’

Aan de ritzege van Roglic zit geen gele trui verbonden, die blijft om de schouders van Julian Alaphilippe. De Fransman werd vijfde in de daguitslag en behoudt het geel. “Ik moet dat accepteren, maar ik maal er niet om”, lacht Roglic. “Het is een mooie dag, we zijn veilig gebleven en we hebben gewonnen! Dat is nog beter. Zo moeten we doorgaan!”

Hoewel Roglic nog onder het verband zit van zijn valpartij in de Dauphiné, denkt hij er zelf niet meer aan. “Ik ben nog op de weg terug”, zegt hij. “Ik voel me goed, kan koersen en voel mij elke dag steeds beter. Ik heb de bevestiging op de tweede dag al gekregen dat ik klaar ben om hier mee te doen.”