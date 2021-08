Primoz Roglic: “Afgezien, gelukkig had ik aan de finish nog genoeg over”

Primož Roglič boekte in deze Vuelta a España zijn tweede etappezege. Nadat op de muur naar Valdepeñas de Jaén vroege vluchter Magnus Cort was bijgehaald, klopte de Sloveense kopman van Jumbo-Visma Enric Mas na een fraaie tweestrijd.

“Het was alweer close met Magnus Cort hè? Eerder was hij eerste en werd ik tweede, nu zijn de rollen omgedraaid”, verwees Roglič in het flashinterview naar de zesde etappe, die nog door de Deen werd gewonnen. “Het was een zware etappe. Het was kort, maar weer superwarm. Ik heb veel afgezien, maar gelukkig had ik aan de finish nog genoeg over voor de overwinning.”

Op de slotmuur van deze elfde rit voerde de Sloveen een fraai strijd uit met Enric Mas, een duel dat deed denken aan het duel dat Frank Vandenbroucke en Michele Bartoli in 1999 uitvochten in Luik-Bastenaken-Luik op La Redoute. “Hij is heel sterk”, zei de kopman van Jumbo-Visma over zijn Spaanse concurrent. “Gelukkig had ik net wat meer over aan het eind.”

Mooie aankomst

“Het is altijd mooi om te winnen, je weet immers nooit wanneer je laatste overwinning is. Het was een mooie aankomst, met een steile klim waarop ik normaal altijd wel goed doe. Het was een mooie uitdaging. De ploeg deed het geweldig. Ze hebben de hele dag hard gewerkt om de vlucht binnen schootsafstand te houden. Ik moet ze daarvoor bedanken. Daardoor was dit mogelijk.”

Of Roglič met zijn overwinning een streep kon zetten onder zijn val gisteren, in de rit naar Rincón de la Victoria. “Ook hè? Verder was het een goede dag gisteren. Ik wil vooral alle positieve dingen onthouden. Dit van vandaag was prachtig.”