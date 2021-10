Primoz Roglic (4de): “Ik had de benen niet”

Primož Roglič was de topfavoriet voor de Ronde van Lombardije, maar kende zaterdag niet zijn beste dag. Uiteindelijk zou de renner van Jumbo-Visma vierde worden. “Ik had de benen niet”, zegt hij na afloop bij Eurosport.

“Woensdag had ik betere benen”, gaat hij verder. “We kwamen hier voor de overwinning, maar uiteindelijk was ik niet goed genoeg. Ik bleef er met hangen en wurgen aan bij de achtervolgers. Dat ik hier toch nog een resultaat weet te behalen, is mooi. Pogačar was vandaag de sterkste.”

De Sloveen kan ondanks zijn vierde plaats terugkijken op een mooi seizoen, met zeges in het Baskenland en de Vuelta, en ook Olympisch goud op de tijdrit. “Dit seizoen was er weer een met pieken en dalen. De goede herinneringen nemen we mee naar volgend seizoen”, eindigt hij.”