Primeur Pogacar na lange solo in Strade Bianche: “Iemand moet de eerste zijn, toch?”

Tadej Pogačar schreef zaterdag voor het eerst in zijn carrière Strade Bianche op zijn naam. De UAE Emirates-kopman rondde een indrukwekkende solo van liefst 50 kilometer af, waardoor hij als opvolger van Mathieu van der Poel de boeken in gaat. “Dit is echt geweldig”, reageert hij.

“Het is ongelooflijk”, zucht de Sloveense alleskunner, die onlangs nog de UAE Tour won, na afloop. “Ik ging vroeg in de aanval en wist niet tot in de laatste vijf kilometer niet of ik het ging halen. Ik wist niet of iemand zou komen van achteruit, dus ik ben blij dat ik het heb kunnen afronden.”

Al op 50 kilometer van de finish plaatste Pogačar de beslissende aanval. “Normaal is dat het moment dat de koers openbreekt. Ik wilde dat ook doen op de Monte Sante Marie, maar niemand volgde, dus ik reed ik alleen vooraan. Ik moest echt alles geven toen ik eraan begonnen was”, zegt hij.

“Ik was tot op de laatste klim eigenlijk niet zeker”, gaat Pogačar verder. “Ik keek elke keer om waar iedereen bleef. Dat maakte het heel spannend voor mij, want mijn energietank raakte ook leeg, maar ik overleefde gelukkig tot op het einde.”

Het 23-jarige toptalent is de eerste die Strade Bianche wint na een solo van meer dan 20 kilometer. “Iemand moet de eerste zijn, toch?”, lacht hij. “Soms vertrekt de winnaar op 50 kilometer, soms op 10 kilometer van de finish… Dat weet je nooit van tevoren.”