Prestigieuze Internationale Junioren Driedaagse van Axel uitgesteld

De 39e editie van de SPIE Internationale Juniorendriedaagse van Axel zal niet plaatsvinden op 21, 22 en 23 mei. Volgens de organisatie is het onmogelijk om de wedstrijd tegen die tijd op verantwoorde wijze te organiseren. Men hoopt de koers nu begin oktober te houden.

Het bestuur acht het niet verantwoord, gezien de ontwikkelingen van de coronapandemie, om de wedstrijd op de geplande datum te laten plaatsvinden. De organisatie had zich wel voorbereid op meerdere scenario’s, inclusief alternatieve routes, een aangepaste finishlocatie en de benodigde coronamaatregelen.

Inmiddels is er een verzoek ingediend bij de KNWU en de UCI om de wedstrijd op 8, 9 en 10 oktober te organiseren. “Omdat wij er vanuit gaan dat er de komende maanden verbetering ontstaat in de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, hebben we een verzoek ingediend bij de KNWU en de UCI om onze wedstrijd te verplaatsen”, zo klinkt het.

Fraaie erelijst

De juniorenkoers werd voor het eerst verreden in 1982 en de erelijst oogt fraai. Zo wisten renners als Davide Rebellin, Léon van Bon, Matti Breschel, Danny van Poppel, Max Kanter en Quinn Simmons deze wedstrijd te winnen. Ook oud-schaatser en wielrenner Herbert Dijkstra, tegenwoordig vooral bekend als commentator, is een ex-winnaar.