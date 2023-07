Precies 7 jaar geleden: Froome rent de Mont Ventoux op en iedereen de tijd van Mollema

14 juli 2016 is een dag die bij heel veel wielerliefhebbers in het geheugen gegrift staat als de dag van Chris Froome die rennend de Mont Ventoux op gaat. Ook Bauke Mollema speelt een hoofdrol op de dag, die bizar eindigde voor heel feestvierend Frankrijk met de aanslag in Nice waarbij 86 mensen om het leven kwamen.

Door de stevige wind in de Provence besluit de organisatie van de Tour de France om de etappe naar de top van de Mont Ventoux in te korten. De finish ligt daardoor halverwege, ter hoogte van Chalet Reynard. Dat Thomas De Gendt die dag de rit won na een duel met Serge Pauwels, weten weinigen nog.

Het verhaal van de dag in de Tour werd daarachter geschreven. Door het inkorten van de Mont Ventoux waren alle toeschouwers die op het deel ná Chalet Reynard stonden, naar beneden gekomen. Het stond rijendik en eigenlijk was het veel te druk op het stuk vanaf de voet tot aan Chalet Reynard. Daar kwamen renners en organisatie vlak onder de top achter.

In de favorietengroep bleken gele trui Chris Froome, Richie Porte en Bauke Mollema over de beste benen te beschikken. Zij hadden zich ontdaan van de concurrenten, maar door de drukte was er nauwelijks ruimte voor renners en motoren om in te halen. Door een plotselinge stop van een motard knalde Porte vol achterop, waarna Mollema en Froome over hem heen buitelden.

Mollema kon snel door en wist als eerste van de klassementsrenners te finishen, ongeveer vijf minuten na De Gendt. Porte had meer problemen en vooral Froome stond met zijn handen in het haar, want zijn fiets was kapot en in alle chaos was een volgwagen ver weg. Het beeld van een rennende geletruidrager op de Mont Ventoux zullen weinig mensen nog vergeten. Froome wist het zelf ook niet meer.

De Brit stapte op een mini-fietsje van de neutrale wagen, maar die had niet de juiste klikpedalen waardoor Froome nauwelijks vooruitkwam. Moedeloos zette hij de gele fiets aan de kant, waarna de Team Sky-wagen toch nog een reservefiets kon overhandigen. Froome verloor bijna twee minuten op Mollema, maar toen begon de discussie pas.

Want wie was nu verantwoordelijk voor deze bizarre situatie? En moesten de gehinderde renners gecompenseerd worden in het algemeen klassement? Mollema was namelijk als eerste van de klassementsrenners over de finish gekomen en leek een sprong te maken naar de tweede stek in het klassement.

Maar Froome en Porte werden na lang beraad in dezelfde tijd gezet als de Nederlander, waardoor Froome het geel behield, en in de achtergrond kreeg Nairo Quintana plotseling de tijd van een groepje met Adam Yates, waardoor de Colombiaan zeven seconden ‘won’ en dus ook weer over Mollema ging in het klassement. De zinsnede ‘Iedereen de tijd van Mollema’ is daardoor alom bekend in het Nederlandse wielrennen, allemaal door die ene rit op 14 juli 2016.

De nasleep van die bizarre etappe ging nog lang door. “Wat is er aan de hand? Het lijkt erop alsof iedereen tijdsbonussen krijgt. Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als ik de enige was die ten val komt”, vroeg Mollema zich af, terwijl er ook beelden opdoken van Quintana die aan een motor hing op de Ventoux.

Zo klonk de knotsgekke slotfase van deze etappe op Sporza: