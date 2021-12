Pozzovivo houdt hoop: “Heb het gevoel dat Qhubeka NextHash doorgaat”

Domenico Pozzovivo – die maandag zijn 39ste verjaardag vierde – heeft de trainingen voor het nieuwe seizoen opgepakt. Dat is opmerkelijk, want de wielerveteraan heeft een aflopend contract bij Qhubeka NextHash. De Italiaanse pocketklimmer hoopt bij de Zuid-Afrikaanse ploeg te blijven, maar zij zitten nog zonder sponsor voor 2022. “Ik neem een risico”, vertelt hij aan BiciPro.

“Zover ik het begrijp, zijn er nog steeds mogelijkheden”, vertelt Pozzovivo over de situatie van zijn huidige ploeg. Onlangs bevestigde meerdere bronnen aan WielerFlits dat het WorldTour-team alle randzaken wel op orde heeft. Zo blijven Assos, BMC, Mercedez-Benz en Burberry aan boord. “Ik denk daarom ook dat ik bij deze Qhubeka-groep zal blijven. Mijn gevoel zegt dat er nog iets staat te gebeuren. Het zou niet goed zijn als dat niet gebeurt, want ik heb geen plan-B. Ik heb Douglas Ryder gesproken, maar het zou beter zijn als ik een concrete deadline had. Dat zou wat angst bij mij wegnemen.”

Van opgeven wil de Italiaan – die binnenkort hoopt af te studeren in sportwetenschappen – in ieder geval niets weten. “Ik ben nog altijd gemotiveerd en heb het verlangen om opofferingen te maken om als prof actief te blijven. Als ik noodgedwongen zou moeten stoppen, dan wil ik mijn thesis snel afronden en kijk ik of er iemand is die me wil aannemen. Ik coach mezelf nu al een paar jaar, onder supervisie van de ploeg. Ik weet hoe iemand zich moet voorbereiden op een profkoers. Maar eerst wil ikzelf nog een jaar fietsen. Ik hoop dat het lukt en ik denk dat Doug het voor elkaar krijgt.”

Situatie Qhubeka NextHash

Doug Ryder miste de deadline van 15 november, waarop de benodigde documenten voor een proflicentie in 2022 bij de UCI binnen moesten zijn. De Zuid-Afrikaanse ploeg heeft echter uitstel gekregen om zijn zaken op orde te brengen. De teammanager weigert de handdoek te gooien. Ryder heeft nog een WorldTour-licentie voor 2022 en als hij aan alle criteria (sportief, ethisch en financieel) kan voldoen, maakt hij met een nieuwe sponsor ook volgend jaar deel uit van het hoogste wielerniveau. Naar verluidt is er een zak geld nodig die 50% van de begroting behelst. Volgens CyclingNews is hier niet eens een vermogende sponsor voor nodig, omdat het om een bedrag van ‘slechts’ enkelen miljoenen euro’s zou gaan. Wel is het een cruciaal deel, want met die 50% moet de ploeg de salarissen betalen en logistiek het hele WorldTour-programma afwerken.