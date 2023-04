Powless wil kracht van de ploeg uitspelen: “Enige manier om Pogacar te verslaan”

Tadej Pogacar is de torenhoge favoriet voor de Amstel Gold Race, maar daarachter zit een groepje renners die het hem zeker moeilijk kan maken. Neilson Powless moet ook tot deze uitdagers gerekend worden. “Ik ben inmiddels goed hersteld van de Ronde van Vlaanderen”, zegt de nummer vijf van de Hoogmis tegen Cycling Pro Net.

“Na Vlaanderen was ik een paar dagen wat ziek, maar de afgelopen week voelde ik me weer behoorlijk goed”, vervolgt Powless. “Ik hoop dat de vorm er nog steeds is. Ik ben alvast heel gemotiveerd om hier nog wat te laten zien.”

Wat is het plan van Powless en EF Education-EasyPost? “We hebben gewoon de nummers nodig in de finale. Dat is de enige manier om Tadej te verslaan. We hebben meerdere renners nodig die hij dan moet achtervolgen. Hopelijk kunnen we met twee, drie renners vooraan zitten aan het einde. Dat is lastig, want het is een technisch parcours. Maar we hebben de kracht om het te doen. Als iedereen zich goed positioneert, dan moeten we er met een paar renners kunnen zitten.”

“Ik hou van zulke koersen”

De Amstel Gold Race staat bekend om het vele draaien en keren. “Je hebt hier altijd de kans dat je achter een val zit, maar dat maakt het koersen spannender. Als er veel gebeurt, moet je steeds alert zijn. Het wordt zes uur gefocust zijn. Niet vallen, niet achter breuken zitten. Vooral omdat het een beetje regent. De wegen zijn wat nat, dus dat maakt het nog wat technischer. Maar ik hou wel van zulke koersen. Je kan altijd wat pech hebben, maar dat is onderdeel van wielrennen. Je moet gewoon goed van voren zitten om die pech te beperken.”

