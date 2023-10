zondag 22 oktober 2023 om 10:26

Pöstlberger soleert naar zege in Hong Kong Challenge, afscheidnemende Stybar derde

De Sun Hung Kai Properties Hong Kong Challenge, na zes jaar weer terug op de wielerkalender, is gewonnen door Lukas Pöstlberger. De Oostenrijker van Jayco AlUla soleerde in de 1.1-wedstrijd naar de overwinning. Kane Richards kwam op gepaste afstand als tweede over de streep, voor Zdeněk Štybar, die in zijn laatste wegkoers als derde finishte.

De Sun Hung Kai Properties Hong Kong Challenge is terug van weggeweest. De wedstrijd in Hong Kong werd in 2017 voor het eerst georganiseerd, maar een jaar later werd de koers vervangen door de Hammer Hong Kong, een wedstrijd binnen de inmiddels verdwenen Hammer Series.

Dit jaar bleek er weer ruimte om de Sun Hung Kai Properties Hong Kong Challenge te organiseren en dus gingen we, na zes jaar, eindelijk op zoek naar een opvolger van Matej Mohoric. De deelnemers konden zich opmaken voor een biljartvlakke, haast criteriumachtige wedstrijd van iets meer dan honderd kilometer door de straten van hoofdstad Hong Kong.

Met Jayco AlUla stond er één WorldTeam aan de start en de Australische formatie nam de koers ook resoluut in handen. Lukas Pöstlberger reed met nog goed twee ronden te gaan weg uit een eerste elitegroep van zestien renners en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de zesde profzege uit zijn carrière.

Lukas Postlberger wins Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon, the last professional bike race of the year (and the first of the 2024 UCI calendar…). 👍 Behind Kane Richards, Zdenek Stybar finished 3rd in his last race of his pro career. #Cyclothon2023 pic.twitter.com/xYqdEPommU — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 22, 2023

Een dikke minuut na de binnenkomst van Pöstlberger won de 26-jarige Kane Richards van ARA | Skip Capital de sprint voor de tweede plaats, voor Štybar, die zo het feestje voor Jayco AlUla compleet wist te maken. Voor de bijna 38-jarige Tsjech was het ook meteen zijn laatste wapenfeit op de weg, aangezien hij zijn afscheid als wegwielrenner al heeft aangekondigd.