Positieve coronatests houden BEAT Cycling uit Münsterland en Binche

BEAT Cycling heeft zich moeten afmelden voor de Sparkassen Münsterland Giro van zondag en Binche-Chimay-Binche van dinsdag. De Nederlandse continentale ploeg meldt dat twee mensen uit de ‘racebubbel’ positief zijn getest op het coronavirus.

“Een enorme domper voor de ploeg, maar we zijn gebrand om sterker terug te komen”, laat het team weten. Dat zal dan moeten gebeuren in eigen land, want door de afmeldingen voor Münsterland en Binche staan nog maar drie wedstrijden op de kalender voor BEAT: de Ster van Zwolle (16 oktober), de Omloop van de Braakman (17 oktober) en de Ronde van Drenthe (24 oktober).

Veel afwezigen

Het continentale BEAT zit momenteel sowieso krap in de renners. Herman ten Kate staat met burn-outklachten langs de kant, Yves Coolen krijgt de tijd om volledig te herstellen van een zware blessure en Marten Kooistra heeft een liesblessure. Daarnaast ontbreken Jan-Willem van Schip, Yoeri Havik en Jules Hesters omdat zij komende week het EK baanwielrennen rijden.

Onlangs werd clubrenner Bram Dissel toegevoegd aan de selectie, waardoor BEAT genoeg renners had om in profwedstrijden aan de start te verschijnen. De 23-jarige Dissel maakte meteen zijn opwachting in de Omloop van het Houtland (DNF) en de Dorpenomloop Rucphen (84ste).