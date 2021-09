BEAT Cycling haalt clubrenner Bram Dissel bij wegploeg

BEAT Cycling heeft de selectie van de wegploeg per direct uitgebreid met Bram Dissel. De 23-jarige renner was tot voor kort clubrenner bij WV RETO uit Arnhem, dat samenwerkt met het Dutch Food Valley Cycling Team.

Dissel was vanwege een afstudeerstage reeds verbonden aan BEAT Cycling. Daarnaast is hij zelf een fanatiek fietser. Begin juli wist hij in de Omloop der Kempen, de openingswedstrijd van de Schwalbe Topcompetitie, zestiende te worden. Onlangs werd hij in de Omloop van Valkenswaard vijftiende. “Ik zat als een van de weinige clubrenners mee in de elitekopgroep van vijftien, samen met Piotr Havik, Jan-Willem van Schip en Martijn Budding. Dit gaf een lekker gevoel: eindelijk die beloning waar ik jaren lang voor gewerkt had”, zegt Dissel.

Het continentale BEAT zit de komende periode krap in de renners, vanwege blessures en het EK baanwielrennen. Zo kan de ploeg niet beschikken over Van Schip, Yoeri Havik, Jules Hesters en de herstellende Yves Coolen. Mede daarom is Dissel toegevoegd aan de selectie. “In eerste instantie dacht ik dat hij (manager Geert Broekhuizen, red.) misschien een grapje maakte, maar het was serieus. Het is bizar hoe snel het is gegaan en ik kan het eigenlijk nog steeds niet helemaal bevatten”, aldus Dissel.

Onlangs werd bekend dat BEAT Cycling in 2022 actief blijft onder een continentale licentie. De ploeg hoopte de stap te kunnen maken naar ProTeam, maar dat is niet op tijd gelukt. Renners van de huidige selectie mogen uitkijken naar een profavontuur bij andere teams.