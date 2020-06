Portugese wielrennen zet in op veilige doorgang Volta a Portugal vrijdag 12 juni 2020 om 09:09

In Portugal komt de koers volgende maand versneld op gang, met als doel om eind juli de Volta a Portugal op een veilige manier te organiseren. Die rittenkoers is het vlaggenschip van het Portugese wielrennen en ook João Paulo Rebelo (Staatssecretaris van Sport) ziet dat in.

De nationale wielerbond, ploegbazen en meerdere vertegenwoordigers van de renners zelf hebben in een manifest opgeroepen om het wielrennen in Portugal snel weer op te starten na de uitbraak van het coronavirus. Daarmee willen zij zo veel mogelijk banen behouden en de partners vertrouwen geven. De regering heeft vol lof gereageerd op het plan van de bond om het wielrennen vervroegd op te starten.

Pilotwedstrijd

Om de Volta a Portugal (29 juli-9 augustus) op een zo veilig mogelijke manier door te laten gaan, is door de overheid de Trofeu Joaquim Agostinho eerder die maand aangewezen als testwedstrijd. Die rittenkoers staat gepland van 18-20 juli.

“Dat wordt een pilotwedstrijd voor we een definitieve beslissing gaan nemen over de Volta a Portugal”, zei Rebelo bij de opening van een nieuw fietspadennetwerk in Torres Vedras. “Als het door kan gaan, zal het natuurlijk in een andere vorm zijn. Maar alles ligt op schema voor de Volta a Portugal.”