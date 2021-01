Portugese rittenkoers Volta ao Alentejo uitgesteld

De Volta ao Alentejo is voorlopig uitgesteld door de organisatie. De Portugese sportkrant A Bola meldt dat de vijfdaagse rittenkoers (UCI 2.2) in ieder geval niet van 17-21 maart verreden gaat worden. Dit als gevolg van de coronacrisis.

Een nieuwe datum voor de Volta ao Alentejo is nog niet gevonden. “Momenteel, ruim twee maanden van tevoren, zijn er voor ons geen voorwaarden om de wedstrijd door te laten gaan”, zegt Carlos Pinto de Sá (voorzitter van de bestuursregio Alentejo) tegen A Bola. “Het evenement in het eerste kwartaal van het jaar is onmogelijk.”

“Als de situatie zich gunstig ontwikkelt kan er gekoerst worden, maar dan wel op andere data”, aldus Pinto de Sá, die benadrukt dat de koers nog niet is afgelast. Op een later moment in het jaar zullen de organisatie en de lokale en regionale autoriteiten een besluit moeten nemen over de doorgang van de Volta ao Alentejo.

Vorig jaar werd de Portugese rittenkoers, in 2013 nog gewonnen door Jasper Stuyven, op het laatste moment afgelast vanwege het coronavirus. João Rodrigues is daardoor nog altijd de laatste eindwinnaar.