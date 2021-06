Casper van Uden, Merhawi Kudus, Iúri Leitão

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Casper van Uden, Merhawi Kudus en de Volta ao Alentejo.

Update – Casper van Uden is leiderstrui kwijt

Casper van Uden is zijn leiderstrui in de Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques kwijtgeraakt aan Jan Bárta.

Na zijn etappezege in Sieradz mocht Van Uden in het geel aan de vierde etappe beginnen. De 212,7 kilometer lange rit begon relatief vlak, maar in de finale stonden de renners verschillende beklimmingen te wachten. In de finale kwam een kopgroep tot stand met behalve Bárta ook vice-Nederlands kampioen Sjoerd Bax, Maciej Paterski, Jakub Toupalik en James Fouche. De vijf bleven vooruit, waarna Bárta de zege en de koppositie in het klassement pakte. Bax werd derde.

Morgen eindigt de ronde met een vlakke etappe naar Stalowa Wola.

Merhawi Kudus pakt tijdrittitel

Merhawi Kudus is de nieuwe Eritrese kampioen tijdrijden. In de wedstrijd over 36 kilometer was de renner van Astana-Premier Tech 34 tellen sneller dan de nummer twee, voormalig Dimension Data-renner Mekseb Debesay. Dawit Yemane maakte het podium op de derde plaats compleet.

Kudus via zijn ploeg: “Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb en het Eritrese snelpak voor de eerste keer in mijn carrière mag dragen. Het is echt speciaal om Eritrea te vertegenwoordigen en de trui van mijn land in de WorldTour te mogen dragen. Het vlakke parcours lag me niet echt, maar ik kon een goed ritme vinden en dat de hele wedstrijd aanhouden.”

“Ik keek er echt naar uit om de trui dit jaar te pakken en nu kijk ik natuurlijk uit naar de wegkoers. Dat wordt ook een vlakke wedstrijd, dus op papier ligt het parcours me niet echt en met zo veel renners van verschillende ploegen wordt het niet makkelijk om te controleren. Met deze vorm ben ik er echter klaar voor om de wedstrijd net als in 2018 te winnen”, aldus de Eritreeër.

Leitão wint weer in Portugal

Met Alex Molenaar als de nieuwe drager van de witte jongerentrui ging in Alcácer do Sal de derde etappe van start. Een rit over golvende wegen met na 92 kilometer de enige geclassificeerde klim van de dag. Drie renners reden lange tijd voor het peloton uit, maar op elf kilometer van de streep kwam alles weer samen en moest een sprint de beslissing brengen.

De eindspurt werd ontsierd door een val, met nog vijfhonderd meter te gaan. Uiteindelijk was het Iúri Leitão die net als gisteren als eerste over de streep kwam, voor Mikel Aristi en Luís Mendonça. Molenaar werd als 31e geklasseerd en bleef de beste jongere. Morgen staan er twee etappes op het programma in Portugal: een rit in lijn en een individuele tijdrit.