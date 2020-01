Porte grijpt de macht: “Had meer schade kunnen aanrichten” donderdag 23 januari 2020 om 08:36

Richie Porte had graag meer tijd gepakt in de derde etappe van de Tour Down Under. Op de slotklim naar Torrens Hill in Paracombe viel de kopman Trek-Segafredo vroeg aan, waarna hij de rit won en een dubbelslag sloeg. “Het was jammer dat er zoveel tegenwind stond in de finale, want ik denk dat we veel schade hadden kunnen aanrichten”, reageert Porte.

Sinds 2014 heeft Porte nu ieder jaar een ritzege geboekt in zijn thuisronde. Een indrukwekkende statistiek, met de aankomst op Willunga Hill (waar Porte bijna onverslaanbaar is) nog voor de boeg. “De ploeg deed het fantastisch. Zij geloofden in mij en controleerden alles goed. Ik voelde mij goed aan de voet van de klim en sloeg een klein gat. Vooral mijn nieuwe ploegmaat Juan Pedro López reed erg goed”, zegt Porte.

De coureur van Tasmanië wist ook nog de leiderstrui over te nemen van Caleb Ewan. Porte weet op wie hij moet letten. “Daryl Impey (nu tweede op zes seconden, red.) is de man to beat, met de bonusseconden onderweg. Maar om weer een ritzege te boeken in de Tour Down Under, in een etappe als deze, is een mooi gevoel. Dat ga ik eerst vieren”, zegt hij.