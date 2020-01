Richie Porte wint eerste aankomst bergop en pakt tijd in Tour Down Under donderdag 23 januari 2020 om 05:42

Richie Porte heeft toegeslagen in de eerste aankomst bergop van de Tour Down Under. De renner van Trek-Segafredo was in de hellende slotmeters naar Paracombe overduidelijk de beste. Hij doet ook goede zaken voor het algemeen klassement door iedereen op minstens vijf seconden te zitten. Hij neemt de leiderstrui over van Caleb Ewan.

De derde etappe werd gekleurd door een ontsnapping van drie renners; Guillaime Boivin, Geoffrey Bouchard en Miles Scotsen reden bijna heel de rit in de aanval. Dat vandaag de eerste belangrijke afspraak was voor de klassementsmannen werd duidelijk gemaakt door Trek-Segafredo, dat al vroeg in de rit de controle naar zich toetrok.

Lange tijd schommelde de voorsprong van de koplopers rond de 3:30 minuut. Naarmate de slotklim naderde werd de gashendel steeds verder opengezet door het peloton. De verhoogde nervositeit resulteerde in verschillende valpartijen in de laatste tien kilometer. Grootste slachtoffers was Jay McCarthy, de kopman van BORA-hansgrohe, die hierdoor een goed klassement kan vergeten. Het was ook pas in deze fase dat de koplopers werden bijgehaald.

Het peloton koerste op hoge snelheid – en met het nodige risico – naar de voet van de slotklim. Alle favorieten probeerden zich naar de kop van de grote groep te wriemelen, in de hoop in de beste positie aan Torrens Hill te beginnen (1,7 km. aan 8,4% gemiddeld).

Marco Marcato (UAE Emirates) was de eerste renner die de slotklim opdraaide. Maar het nemen van een aanzienlijke voorsprong werd hem niet gegund, want in opdracht van Porte neutraliseerde Trek-Segafredo de aanval.

Het was Porte zelf die met een vurige demarrage iedereen achter zich liet met nog 1,7 kilometer te gaan. De 34-jarige Tasmaan danste op zijn fiets in mum van tijd naar een flink gat op de rest. Vervolgens was het Simon Yates die, met George Bennett en Robert Power in zijn, het tegenoffensief opende.

Het gat op Porte bleek te groot. De kopman van Trek-Segafredo viel in de steile slotkilometers zelfs ietwat stil terwijl Yates nog een krachtige versnelling in de benen had. Met vijf tellen voorsprong pakte Porte de overwinning én een grote optie op de eindzege. Power werd tweede, Yates derde. Dylan van Baarle finishte als beste Nederlander op de zevende plek, beste Belg werd Dries Devenyns op de dertiende plek.

Voor Porte, die in 2017 de eindzege veroverde, is het zijn achtste ritzege in de Tour Down Under. Sinds 2014 heeft hij in iedere editie een ritoverwinning geboekt.