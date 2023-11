dinsdag 7 november 2023 om 10:50

Polti vanaf volgend jaar ook nieuwe naamsponsor van EOLO-Kometa

In juli kwam EOLO-Kometa al met de mededeling dat het Italiaanse bedrijf Polti – gespecialiseerd in huishoudtoestellen – na een lange afwezigheid weer terugkeert in de wielersport. Polti zal als nieuwe sponsor op het shirt prijken, maar ook als naamsponsor optreden. De ploeg zal volgend jaar door het leven gaan als Team Polti Kometa.

Polti viert dit jaar zijn 45-jarige bestaan en dit leek het bedrijf een goed moment om als sponsor weer terug te keren in de wielersport. Polti gaat dus in zee met het Italiaanse ProTeam EOLO-Kometa van oud-topwielrenners Alberto Contador en Iván Basso. Polti zal niet alleen de profploeg op financieel vlak ondersteunen, maar tevens de U23-formatie en de continentale opleidingsploeg.

Contador was eerder al trots op het binnenhalen van een roemruchte sponsor als Polti. “Het is geweldig nieuws dat een bedrijf met de traditie van Polti terugkeert in de wielersport en vertrouwen heeft in ons project. Het is mooi dat een sponsor met een dergelijk grote wielererfenis nu op onze trui prijkt. Het is een geweldige boost en het is bovendien iets voor de lange termijn”, doelt de Spanjaard op de overeenkomst voor de komende drie seizoenen.