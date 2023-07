Polti keert terug in de koers: Bedrijf stapt als sponsor in bij EOLO-Kometa

Mensen die al wat langer de koers volgen, kunnen zich de roemruchte Polti-ploeg uit de jaren negentig nog wel herinneren. Het Italiaanse bedrijf – gespecialiseerd in huishoudtoestellen – keert na een lange afwezigheid weer terug in de wielersport, als nieuwe sponsor van EOLO-Kometa.

Polti viert dit jaar zijn 45-jarige bestaan en dit leek het bedrijf een goed moment om als sponsor weer terug te keren in de wielersport. Polti gaat in zee met het Italiaanse ProTeam EOLO-Kometa van oud-topwielrenners Alberto Contador en Iván Basso. Polti zal niet alleen de profploeg op financieel vlak ondersteunen, maar tevens de U23-formatie en de continentale opleidingsploeg.

Contador is trots op het binnenhalen van een roemruchte sponsor als Polti. “Het is geweldig nieuws dat een bedrijf met de traditie van Polti terugkeert in de wielersport en vertrouwen heeft in ons project. Het is mooi dat een sponsor met een dergelijk grote wielererfenis nu op onze trui prijkt. Het is een geweldige boost en het is bovendien iets voor de lange termijn”, doelt de Spanjaard op de overeenkomst voor de komende drie seizoenen.

“Met deze overeenkomst kunnen we ook al een geweldige ploeg samenstellen voor 2024. We kunnen stap voor stap verder blijven werken, volgens onze filosofie, waarbij we onze ervaring en normen en waarden zullen toepassen. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit straks ook in het peloton kunnen laten zien.” In september zal de samenwerking tussen EOLO-Kometa en Polti formeel worden gepresenteerd en komen verdere details naar buiten.

Roemruchte geschiedenis

Polti was in de vorige eeuw, van 1983 tot 2000, ook als sponsor actief binnen het wielrennen. De ploeg vierde in de jaren tachtig en negentig grote successen, Zo won de formatie met Ivan Gotti in 1997 en 1999 de Giro d’Italia. Ook nam Team Polti zeven keer deel aan de Tour de France en vijf keer aan de Vuelta a España. Verder won de ploeg met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije meerdere topklassiekers.

De eerder genoemde Gotti, Gianni Bugno, Djamolidin Abdoesjaparov, Axel Merckx, Richard Virenque, Davide Rebellin, Ivan Quaranta, Giovanni Lombardi, Gianbattista Baronchelli en Nederlanders Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp kwamen in het verleden uit voor Team Polti.