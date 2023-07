Pogacar zelfkritisch na tiende etappe: “Er zijn nog dingen die ik moet leren”

Het was een opvallend beeld in de beginfase van de tiende etappe: Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, de nummers een en twee in het klassement, in de aanval met nog ruim 150 kilometer te gaan. Heel even leek een serieuze putsch in de maak, maar de twee tenoren hielden op een gegeven moment toch weer de benen stil.

De tiende etappe zal bij veel renners in de kleren kruipen. In de eerste uren werd er op het scherpst van de snede gekoerst, en spatte het peloton volledig uiteen. Grote namen als David Gaudu, Romain Bardet en Mathieu van der Poel moesten al vroeg passen, net als Wout van Aert. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard gingen dan weer in de aanval, maar de twee kleppers besloten zich uiteindelijk toch weer te laten uitzakken naar een flink uitgedund peloton.

Pogacar wist de rit uiteindelijk zonder problemen tot een goed einde te brengen, maar was na afloop in het flashinterview toch streng voor zichzelf. “Ik dacht eigenlijk dat het een gemakkelijkere etappe zou worden. Misschien kom ik nog wat ervaring tekort en zijn er nog dingen die ik moet leren.”

“Het was echt een van de zwaarste etappes in deze Tour en ik ben blij dat de dag erop zit. We (doelt ook op Vingegaard, red.) houden elkaar goed in de gaten. Dat zal zo blijven in deze Tour. We moeten echter ook kijken naar andere jongens. Zo pakte Pello Bilbao vandaag toch weer enkele minuten. Je moet dat soort renners niet zomaar te veel tijd geven”, is de Sloveen op zijn hoede.