Pogacar zegeviert in thuiskoers UAE Emirates: “Dit is geweldig” donderdag 27 februari 2020 om 15:04

Het scheelde bijzonder weinig op de top van Jebel Hafeet, maar Tadej Pogačar (UAE Emirates) won na een felbetwiste eindsprint de tweede en laatste bergetappe van de UAE Tour. “Dit is geweldig, aangezien het een thuisrace is voor onze ploeg”, zo vertelde de coureur na afloop in het flashinterview.

Pogačar won na een interessant schouwspel op de flanken van Jebel Hafeet. De Sloveen probeerde meerdere keren leider Adam Yates uit de leiderstrui te fietsen, maar de Britse klimmer van Mitchelton-Scott won dinsdag al met overmacht op de ruim tien kilometer lange slotklim en reed ook vandaag bijzonder hard naar boven.

Yates en Pogačar leken het in de finale te gaan uitmaken voor de zege, maar beide kemphanen keken vooral naar elkaar waardoor David Gaudu, Ilnur Zakarin en Alexey Lutsenko nog konden aansluiten. Het was de Kazachse kampioen die als eerste de laatste bocht aansneed en op weg leek naar de zege.

Hoge snelheid

Lutsenko werd aan de rechterkant echter nog voorbijgesneld door Pogačar, die uiteindelijk met beperkte voorsprong wist te winnen. “Ik begon de sprint vroeg en we namen de bocht vervolgens op hoge snelheid, maar Lutsenko ging me nog voorbij. Het was vervolgens vol sprinten naar de finish. Ik wist hem op de streep te pakken met vijf centimeter.”

Het is voor Pogačar alweer zijn vierde overwinning van het seizoen, na twee ritzeges en het eindklassement in de Ronde van Valencia. “Maar dit is echt een geweldige zege, aangezien de UAE Tour mijn eerste grote doel van het seizoen was. Het is een thuisrace voor onze formatie”, aldus de klimmer, die nog altijd tweede staat in het klassement.