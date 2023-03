Pogacar zeer gemotiveerd voor slotrit naar Nice: “Bijna een thuiskoers”

Tadej Pogačar heeft, met nog één etappe te gaan, de beste papieren om de 81ste editie van Parijs-Nice te winnen. De Sloveen is overduidelijk de sterkste man in koers, maar rekent zich absoluut nog niet rijk. “Er volgt nog een erg lastige rit met veel klimwerk. Er kan nog veel gebeuren”, vertelde hij voor de start aan CyclingProNet.

Parijs-Nice eindigt vandaag met de vertrouwde aankomst op de Promenade des Anglais in Nice. Eerst wacht een korte, maar serieuze etappe door het achterland met beklimmingen van Côte de Levens, Côte de Châteauneuf, Côte de Berre-les-Alpes, Côte de Peille en de steile kant van de Col d’Èze (6 km aan 7,6%). Het lijkt op het eerste gezicht een ideale rit voor de explosieve Pogačar.

“Het belangrijkste is om de trui te behouden, maar als de mogelijkheid zich voordoet om de rit te winnen… Dat zou echt geweldig zijn. Ik train hier namelijk veel, en dan vooral op de beklimmingen die we vandaag krijgen voorgeschoteld. Het voelt bijna als een thuiskoers.”

Spektakelrit

Pogačar heeft er dus zin in, maar is tegelijkertijd op zijn hoede. “Het zal weer een hete dag worden en van bij de start is het al volle bak koers. Ik verwacht dat renners al vroeg zullen aanvallen. Er kan vandaag veel gebeuren, maar heb er wel vertrouwen in. We hebben een erg sterke ploeg, ook om de controle uit te oefenen.”