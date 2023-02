Pogacar wint opnieuw, maar voelt de vermoeidheid: “Vandaag was heel zwaar”

Tadej Pogacar won zaterdag voor de derde keer in vier dagen een rit in de Ruta del Sol. Gemakkelijk ging het ditmaal echter niet, vertelt de tweevoudig Tourwinnaar op de site van UAE Emirates. “Vandaag was een heel zware dag”, aldus Pogacar.

“In de openingsfase was er een grote valpartij, waarbij Rafał Majka hard viel en er scheuren ontstonden in het peloton”, kijkt Pogacar terug op de etappe. “Iedereen probeerde ons vanaf de start aan te vallen. Het was moeilijk om te controleren. De jongens deden geweldig werk. Toen de ontsnapping eenmaal gevormd was, bleef het gevaarlijk. We probeerden het te controleren.”

Pavel Sivakov was de bestgeklasseerde renner in de kopgroep. De Fransman stond vanochtend op twee minuten en 42 seconden van Pogacar en veroverde even de virtuele leiding. UAE Emirates zorgde er echter voor dat het gat richting de finale verkleind werd. Uiteindelijk wist Pogacar de bres zelf definitief te dichten, waarna hij ook nog de ritzege opeiste.

“We hebben zo hard gewerkt en ik was heel blij om te winnen, want de jongens verdienen het. Het team is perfect, maar we beginnen moe te worden, want iedereen valt ons aan. Vanaf de start probeerden ze ons in verlegenheid te brengen. Het ziet er goed uit met het oog op de eindzege, maar morgen is het opnieuw een heel zware rit. Als het zoals vandaag gaat, moeten we vanaf de start op onze hoede zijn en onze focus behouden.”

