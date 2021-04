Pogacar: “We hebben vertrouwen in Brandon dat hij deze ronde kan winnen”

Tadej Pogačar begint morgen als de nummer vijf in het algemeen klassement aan de slotetappe van de Ronde van het Baskenland. De Sloveens renner heeft er vertrouwen in dat zijn ploegmaat Brandon McNulty, die het geel om de schouders heeft, de eindwinst kan pakken.

“Nog een dag, eigenlijk is het jammer dat het nog maar een dag is. Het is immers erg leuk om hier te koersen”, zei Pogačar na afloop van de vijfde etappe met aankomst in Ondarroa. “Morgen is de koninginnenrit, de etappe waarin alles wordt beslist. Ik ben vol vertrouwen, ik voel me nog steeds supergoed en ik hoop dat we de gele trui kunnen verdedigen.”

Dat is bij UAE Emirates morgen de voornaamste opdracht, het geel verdedigen. “Maar als dat niet lukt, dan moeten we improviseren. Ik denk dat we allemaal vertrouwen in Brandon hebben en dat hij deze wedstrijd kan winnen.”

“We gaan zien hoe sterk de concurrentie is en wanneer de aanvallen beginnen”, gaat de Sloveen verder. “Op iedere klim moeten bekijken hoe de koers zich ontwikkelt naar de finale. We moeten veel met elkaar praten, maar het eerste doel is verdedigen en alle aanvallen te beantwoorden.”