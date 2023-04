Pogacar vroeg Van der Poel om parcoursinformatie: “Waar ligt de Keutenberg?”

Tadej Pogacar won zondag met overmacht de Amstel Gold Race. Het verschil maakte de Sloveen op de Keutenberg, op aanraden van Mathieu van der Poel. Niels Verdijck, een trainingsmakker van Van der Poel, vertelt in de podcast Café Koers over het Whatsapp-gesprek tussen Pogi en MVDP.

“Het is prachtig, hè? Het is effectief zo”, aldus Verdijck. “Mathieu stuurde achteraf een screenshot van dat gesprek. Hij had inderdaad gezegd dat het mooi zou zijn mocht hij op de Keutenberg aanvallen. Pogacar stelde de vraag: ‘Waar ligt de Keutenberg?’. Mathieu antwoordde: ‘It’s the steepest one’.”

Waarom hebben Van der Poel en Pogacar zo’n klik? “Ik ken Pogacar natuurlijk niet persoonlijk, maar mijn indruk is dat hij en Mathieu een beetje op dezelfde manier in het leven staan”, antwoordt Verdijck. “Ze laten het allemaal wat op zich afkomen. Je niet te druk maken over dingen waar je je niet druk over hoeft te maken en alleen dingen controleren die je kan controleren.”

“Na de Ronde was Mathieu ook totaal niet ontgoocheld. Hij had natuurlijk liever gewonnen, maar hij gunde Pogacar de zege. Hij zei hij écht niet harder kon trappen, dat Pogacar gewoon veel beter was.”

