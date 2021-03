Pogačar voor Strade Bianche: “Ik hoop het beter te doen dan vorig jaar”

Tadej Pogačar rijdt vandaag zijn derde Strade Bianche in zijn nog jonge loopbaan. De Tourwinnaar kwam vorig jaar, bij de herstart van het seizoen na de coronabreak, al knap als dertiende over de streep. Afgelopen maand zette hij nog de UAE Tour achter zijn naam.

“Ik hoop het beter te doen dan vorig jaar”, vertelde Pogačar bij de start van Strade Bianche. “We gaan het zien. Mijn vorm is oké en het weer is goed. Hopelijk voel ik me onderweg goed en kan ik in de finale met de besten mee.”

“Ik hou van eendagswedstrijden, vooral van Strade Bianche. Het is een mooie en aantrekkelijke koers. Ik vind het leuk om hier elk jaar weer te komen, zelfs als ik met pech te maken krijg. Ik ben van plan hier nog vaak terug te keren”, aldus de Sloveen.