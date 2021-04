Pogacar verliest 28 seconden op Roglic: “Ging iets te hard van start”

Tadej Pogačar verloor op de openingsdag van de Ronde van het Baskenland flink wat tijd tegenover zijn directe concurrent Primož Roglič. De Sloveense kopman van UAE Emirates gaf in de lastige tijdrit door Bilbao 28 seconden toe. “Ik ben waarschijnlijk iets te hard van start gegaan”, blikt Pogačar terug.

“Toch ben ik best blij met mijn tijdrit”, vertelt de nummer vijf van de daguitslag. “Ondanks dat ik iets te snel van start ging, was ik in staat om goed te finishen. Dat betekent dat de benen goed zijn. Ik sta nu 28 seconden achter de eerste plek, maar in een zware wedstrijd als deze kunnen dingen snel veranderen. In deze regio is het weer ook onvoorspelbaar, dus alles kan nog gebeuren.”

UAE Emirates staat met twee renners in de top-5 omdat Brandon McNulty op de tweede plaats eindigde. De Amerikaanse tijdritspecialist verloor slechts twee seconden op Roglič. “Hij heeft geweldig gereden”, zegt Pogačar. “We kunnen blij zijn met de prestaties als ploeg.”

Zelf is McNulty ook blij met zijn tijdrit. “Het was zaak om vol gas te gaan op de eerste klim, te herstellen in de afdaling en dan alles te geven op die laatste muur. Ik kwam dicht bij de zege en dat had geweldig geweest, maar ik heb alles gegeven. Daarom heb ik nergens spijt van. We staan er goed voor met Tadej en mij hoog in het klassement. We kijken uit naar de komende ritten”, zegt hij.