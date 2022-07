Pogacar van start zonder Soler en Majka aan zijn zijde: “Maar mijn benen zijn goed”

Tadej Pogacar verloor in één etmaal twee belangrijke helpers. De zieke Marc Soler kwam gisteren te laat binnen, Rafal Majka stapte in de zeventiende etappe niet meer op vanwege een dijbeenblessure. Toch houdt de Sloveen vertrouwen. “Dat is de enige manier om te blijven vechten.”

“Gisteren was een goede dag”, zegt Pogacar voor de start van de Pyreneeënrit naar Peyragudes tegen onder andere de NOS. “We verloren Marc (Soler, red.) en Majka, maar mijn benen zijn goed. Ik heb wat prikken uitgedeeld, laten we het vandaag opnieuw proberen. Ik moet blijven aanvallen als ik het geel wil pakken en alles proberen.”

“We zullen zien hoe de finale verloopt. Het is een zware etappe, het is moeilijk om te voorspellen wat de andere teams gaan doen. We gaan de hele dag vechten”, vervolgt Pogacar, die hoop blijft houden op een goede afloop. “Ik moet vertrouwen houden, dat is de enige manier om te blijven vechten. Als ik geen vertrouwen heb, dan kan ik beter volgen en mijn tweede plek behouden. Ik moet alles geven, alles proberen om tijd te pakken.”