Pogacar tweede achter Van der Poel: “Blij dat Mathieu gewonnen heeft”

Tadej Pogačar heeft in Mûr-de-Bretagne goede zaken gedaan in het klassement van de Tour de France. De titelverdediger kwam als tweede over de streep achter Mathieu van der Poel en wist daardoor te stijgen naar de derde plaats in de stand. “Ik had graag gewonnen, maar ben ook blij dat Mathieu gewonnen heeft”, zegt de Sloveen.

De kopman van UAE Emirates spreekt van een goede dag. “Ik ben blij dat iedereen van onze ploeg kon starten. We zijn blij dat Marc Hirschi goed hersteld is van de valpartij van gisteren”, aldus Pogačar, die voelde dat hij in de gaten gehouden werd. “Het was moeilijk om te winnen, omdat er veel renners al mijn bewegingen volgden.”

“Uiteindelijk word ik tweede en daar ben ik blij mee. Ik ben blij met waar ik nu sta, tevreden met mijn vorm en hoe mijn Tour de France er tot nu toe uitziet”, geeft hij aan. In het klassement bezet Pogačar nu de derde plaats op dertien seconden van Van der Poel. Rivaal Primož Roglič volgt op een seconde.

Overigens zag de klimmer van UAE Emirates de vroege aanval van Van der Poel op de eerste keer Mûr-de-Bretagne niet aankomen. “Het was een verrassing dat Mathieu daar al aanviel; ook al grapte hij aan het begin van de etappe tegen mij dat we met z’n drieën (ook met Roglič, red.) in de aanval moesten gaan”, vertelt Pogačar.

Tadej Pogačar vertelt Mathieu van der Poel dat hij de gele trui overneemt, tot verbazing van de ritwinnaar