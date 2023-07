Pogacar tergt Van Aert opnieuw met opvallende opmerking: “Hij had de benen niet”

Jasper Philipsen won maandag de derde etappe van de Tour de France, maar door een vermeende overtreding tegenover Wout van Aert duurde het nog wel even voordat hij de ritzege definitief toegewezen kreeg. In afwachting op het verdict kwam ook Tadej Pogacar nog even buurten. Toen de tweevoudig Tourwinnaar weer vertrok, maakte hij nog een scherpe opmerking over Van Aert.

“Hij had de benen niet”, zei Pogacar nadat hij samen met Philipsen, diens vriendin en de perschef van Alpecin-Deceuninck de beelden van de sprint in Bayonne had gezien. In die sprint raakte Van Aert ingesloten tussen Philipsen en de hekken, waarna de renner van Jumbo-Visma zijn benen stilhield. De jury oordeelde uiteindelijk dat Philipsen niet onreglementair had gesprint en dus behield de sprinter van Alpecin-Deceuninck zijn zege.

Zondag had Pogacar ook al de draak gestoken met Van Aert, die in de rit naar San Sebastián als tweede eindigde. De Belg van Jumbo-Visma was daar dermate teleurgesteld over dat hij na de streep een bidon op de grond smeet. Uitrijdend op de rollen, deed Pogacar die actie lachend na. “Like a child!”, zei hij erbij.

