Opvallend: Ex-ploegmaat en vriend Pogacar kijkt met Philipsen naar jurybesluit

Na de massaspurt in Bayonne was het nog lang spannend wie de etappe uiteindelijk op zijn naam kreeg. Jasper Philipsen kwam overduidelijk als eerste over de streep, maar de jury had wat tijd nodig om te besluiten of zijn eindsprint toelaatbaar was.

Philipsen zelf zat al klaar voor het flashinterview, maar mocht nog niet meteen reageren. Tadej Pogacar kwam in eerste instantie even langs om hem te feliciteren, maar wachtte vervolgens de definitieve uitslag af met zijn oud-ploegmaat.

Na ongeveer twintig minuten werd de ritwinst dan toch echt toegewezen aan Jasper Philipsen. Pogacar, vriend en oud-ploeggenoot uit hun gezamenlijke UAE Emirates-tijd. Samen met de vriendin van Philipsen vierden de vrienden de derde Touroverwinning voor de Belg van Alpecin-Deceuninck.

