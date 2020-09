Pogacar richt zich al op plek twee: “Roglic moet wel een hele slechte dag hebben” donderdag 17 september 2020 om 18:54

Tadej Pogačar probeerde vandaag nog wel Primož Roglič onder druk te zetten, maar de jonge renner van UAE Emirates bleek niet bij machte om zijn concurrenten te lossen. “Eerlijk gezegd hoop ik nu gewoon mijn tweede plek te behouden”, zo vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Het verschil tussen beide Slovenen is nog altijd ‘maar’ 57 seconden in het voordeel van Roglič, maar toch lijkt Pogačar al zijn meerdere te erkennen in de renner van Jumbo-Visma. “Er is misschien nog wat mogelijk als Primož zaterdag (als de tijdrit naar La Planche des Belles Filles op het programma staat, red.) een hele slechte dag heeft.”

“Maar ik hoop zelf eigenlijk gewoon op een goede dag, om zo mijn tweede plek in het klassement veilig te stellen. Ik sta nu denk ik niet dicht genoeg in het klassement”, zo vertelt de ritwinnaar in Laruns en op de Grand Colombier. “Het was vandaag echt een verschrikkelijke zware etappe. Jumbo-Visma wist de rit op een geweldige manier te controleren.”

“Ik probeerde nog aan te vallen op de laatste klim, maar ik slaagde er niet in om mijn rivalen uit het wiel te rijden. Ik beschikte vandaag gewoon niet over betere benen. Ik probeerde aan de streep nog die derde plek te bemachtigen, maar ook dat lukte niet. Ik ben echter wel tevreden over mijn prestatie. Ik moet mijn ploeggenoten ook bedanken.”