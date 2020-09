Pogacar raakt derde plek kwijt: “Niet ideaal, maar ik maak me geen zorgen” vrijdag 4 september 2020 om 18:28

Tadej Pogačar heeft zijn derde plaats in het algemeen klassement verspeeld in de waaieretappe naar Lavaur. De kopman van UAE Emirates miste de slag en verloor uiteindelijk 1.21 minuut. “Het is niet ideaal, maar ik maak me geen zorgen”, aldus de Sloveen.

“We wisten dat het lastig zou worden in de finale”, zegt Pogačar. “Daarom probeerden we ook naar voren te schuiven, maar toen viel er iemand vlak voor mij. Daardoor eindigde ik achter de voorste waaier toen het peloton in stukken brak.”

“Ik heb nog geprobeerd om het gat dicht te rijden, maar de snelheid lag toen al echt hoog”, geeft hij aan. “Daarna heeft de ploeg alles gegeven om mij nog terug te brengen. De jongens hebben hun best gedaan om het tijdverlies te beperken. Het is maar een minuut, daar maak ik me geen zorgen om. We gaan het op een andere dag weer proberen.”

Pogačar is gezakt naar de zestiende plek in het klassement, op 1.28 minuut op gele trui Adam Yates. Ook raakte de Sloveen zijn witte jongerentrui kwijt aan titelverdediger Egan Bernal.