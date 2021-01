Pogacar over Tour de France: “Natuurlijk wil ik mijn titel verdedigen”

Tadej Pogačar wist in zijn tweede profseizoen al meteen de Tour de France te winnen en de Sloveense klimmer hoopt dit jaar te bevestigen als Tourwinnaar. “Natuurlijk wil ik graag mijn Tourtitel verdedigen”, aldus Pogačar, die zich echter niet blind staart op de Franse ronde.

De 22-jarige renner beleefde twee jaar geleden als eerstejaarsprof al zijn definitieve doorbraak op het allerhoogste niveau, maar deed er in 2020 nog een schepje bovenop met winst in de Ronde van Frankrijk. Pogačar is echter nog lang niet klaar in de wielersport, zo laat hij weten aan de organisatie van de Ronde van Valencia.

“Het is niet moeilijk om mezelf te motiveren, aangezien ik ontzettend graag koers. Ik wil nog heel veel dingen bereiken in de wielersport. Natuurlijk wil ik graag mijn eindzege in de Tour de France verdedigen, maar er zijn nog meer belangrijke wedstrijden. Ik hoop ook andere grote koersen winnend af te sluiten.”

Drukke periode

Pogačar, die vorig jaar niet geheel toevallig ook de Ronde van Valencia wist te winnen, denkt alweer volop aan het nieuwe wielerseizoen. “Ik kan terugkijken op een goede winterperiode, met een korte vakantie in de Verenigde Arabische Emiraren, Dat was fijn, maar we hebben nu weer te maken met strengere coronamaatregelen.”

“Ik ben nu dus vooral weer aan het trainen, terwijl ik ook druk in de weer ben met sponsorverplichtingen en media-aanvragen. Ik geniet er echter wel van en kan niet wachten om binnenkort weer te koersen.” Zeker is dat Pogačar zijn seizoen zal beginnen met een serie eendagswedstrijden (Challenge Mallorca) op het Spaanse eiland Mallorca.