Pogacar over Milaan-San Remo: “De moeilijkste koers om te winnen”

Tadej Pogačar won zondag voor een tweede opeenvolgende keer Tirreno-Adriatico, maar zit ook al met zijn hoofd bij de volgende Italiaanse wedstrijd: Milaan-San Remo. De Sloveen hoopt komende zaterdag een gooi te doen naar een nieuwe monumentale zege, maar verliest de realiteit niet uit het oog. “Milaan-San Remo is, voor mij, de moeilijkste koers om te winnen.”

Pogačar blikte zondagmiddag, na de finish van de slotetappe van Tirreno-Adriatico, met onder meer Cyclingnews vooruit naar ‘La Primavera’. “Ik krijg telkens maar vragen over zaterdag. Ik verwacht een zware en harde wedstrijd. Milaan-San Remo is een van de makkelijkste wedstrijden om uit te rijden, maar een van de moeilijkste koersen om te winnen. We gaan er heen met een sterke ploeg en we zullen alles geven”, klinkt het.

Aanval op de Cipressa?

De renner van UAE Emirates, die vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije wist te winnen en dit jaar al de beste was in Strade Bianche, schat zijn kansen zeker niet torenhoog in. “Kijk naar de finale. De Cipressa is niet zo steil en veel renners zijn in staat om de Poggio te overleven, waaronder enkele sprinters. De wedstrijd draait dan vaak uit op een sprint, of iemand probeert het nog met een late aanval.”

“Ik ben niet de renner met de grootste winstkansen. Maar ik ga het zeker proberen als ik de kans krijg”, aldus Pogačar, die het wellicht moet hebben van een aanval van ver. “Dat zou wel speciaal zijn, maar ik denk niet dat het heel erg realistisch is. Al is het misschien wel mogelijk om iets te ondernemen op de Cipressa.”