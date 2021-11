Pogacar over dubbel Giro-Tour: “Riskant om dat nu al te doen”

Mauro Vegni, koersdirecteur van de Giro d’Italia, probeerde eerder deze week Tadej Pogačar te verleiden om in 2022 deel te nemen aan zowel de Giro als de Tour de France. De Sloveen voelt nu echter nog niet veel voor deze gewaagde combinatie. “Misschien rijd ik in 2022 wel de Tour en de Vuelta”, klinkt het in gesprek met ESPN Brazil.

Vegni suggereerde in een interview met La Gazzetta dello Sport dat het niet uitmaakt hoeveel keer een renner de Tour wint, omdat ‘er weinig anders te bewijzen valt’ na de eerste titel. “Ik denk niet dat drie of vier keer de Tour winnen veel verschil uitmaakt voor de carrière van een renner. Als je hem één keer wint, heb je bewezen dat je een groot renner bent en valt er weinig meer te bewijzen”, aldus Vegni, die Pogačar de uitdaging van de ‘dubbel’ graag ziet aangaan.

Tour-Vuelta

De tweevoudig Tourwinnaar houdt de boot echter af. “Ik heb nog nooit twee grote rondes in één jaar gereden. Het is riskant om dat volgend jaar al te doen. Misschien rijd ik volgend seizoen de Tour en de Vuelta en dan kan ik de komende twee à drie jaar voor de Giro en de Tour gaan. Ja, dat is een mogelijkheid.” Vorig jaar speelde de renner van UAE Emirates al met het idee om de Tour én Vuelta te betwisten, maar besloot hij uiteindelijk te passen voor de Spaanse ronde.

Twaalf keer in de geschiedenis van de wielersport hadden de Giro en de Tour dezelfde winnaar in eenzelfde seizoen: in 1949 en 1952 (Fausto Coppi), in 1964 (Jacques Anquetil), in 1970, 1972 en 1974 (Eddy Merckx), in 1982 en 1985 (Bernard Hinault), in 1987 (Stephen Roche), in 1992 en 1993 (Miguel Indurain) en in 1998 (Marco Pantani). Chris Froome was in 2018 de laatste renner die een serieuze poging deed om de Giro en de Tour in hetzelfde seizoen te winnen.