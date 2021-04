Pogacar na zege: “Ik wist hoe zwaar die klim was”

Tadej Pogačar was vanzelfsprekend erg blij na zijn overwinning in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland. Aan de aankomst in Ermualde wist de Sloveen zijn landgenoot Primož Roglič voor te blijven.

“Vanochtend zijn we in de auto gestapt om de aankomst alvast te zien en ploegmanager Matxin had de route goed uitgelegd, dus ik wist hoe zwaar de klim was”, liet Pogačar na afloop weten. “Ook was het belangrijk om als eerste over de laatste top te komen om goed de laatste dalende meters naar de aankomst aan te vliegen.”

Dat deze overwinning hem erg blij maakte, vertelde hij. “Nadat ik twee jaar geleden in Baskenland koerste, koesterde ik altijd de ambitie om terug te keren en het goed te doen. Het is een prachtige wedstrijd en het enthousiasme van de fans is geweldig.”

Tot en met zaterdag staat het peloton nog een paar pittige dagen te wachten in Baskenland. “Er zijn nog drie zware dagen te gaan. Ik ben vrij optimistisch, want de conditie is goed en de ploeg functioneert prima.”