Pogacar na spannende finale: “Dacht alleen maar aan mijn klassement”

Nagelbijten. Dat was het in de finale van Tirreno-Adriatico vandaag, tijdens de slotfase van de vijfde etappe. Onder epische omstandigheden leek Tadej Pogačar op weg om Mathieu van der Poel van een historische ritzege te houden. Maar de klassementsleider strandde op tien tellen. “Ik dacht alleen maar maar mijn klassement, niet aan de ritzege”, reageerde Pogačar na afloop.

“Ik koos voor de aanval, omdat ik zag dat er een kans was om Wout van Aert te lossen”, vertelt de Sloveen over zijn demarrage in de slotronde van het loodzware parcours rond Castelfidardo. “Ik had, ondanks de ijzige kou, goede benen en daarom probeerde ik het ook. Ik sloeg direct een gat en trok dat goed door tot de finish. Daar ben ik heel blij mee. Ik had nooit gedacht dat ik nog zo dicht bij Van der Poel zou komen.”

In het klassement heeft Pogačar nu 1.15 minuut voorsprong op Van Aert, die in de rit strandde op 39 seconden van de UAE Emirates-kopman. Er staan nog twee ritten op het programma. “Alles kan nog gebeuren, maar ik hoop dat alles goed verloopt tot het einde”, aldus Pogačar. “Ik ben super blij met de voorsprong die ik heb op Wout voor de tijdrit, maar ik zal gefocust moeten blijven tot de finish van die slottijdrit.”