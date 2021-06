Pogacar na machtsgreep in thuisronde: “Ik wilde er vandaag voor gaan”

Is de Ronde van Slovenië na twee etappes al beslist? Tadej Pogačar wist vandaag op superieure wijze een solo van meer dan twintig kilometer af te ronden en heeft in het klassement nu al anderhalve minuut voorsprong op zijn naaste belagers. “Ik had niet gedacht dat ik zo veel tijd zou pakken”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Pogačar, voor de start van de ronde al de gedoodverfde favoriet voor de eindzege, wist op de beklimming van Svetina (5,2 km aan 7,7%) zijn rivalen te lossen en besloot vervolgens alleen verder te rijden richting de finish in Celje. “Ik voelde me vandaag supergoed en besloot volle bak door te trekken op de klim. Ik nam vervolgens wat minder risico in de afdaling, om in de finale weer vol door te trekken.”

“Ik wist dat ik voorzichtig moest zijn in de finale, aangezien het een verraderlijke afdaling was. Het is in je eentje alleen veel makkelijker om de ideale lijnen te zoeken en risico’s te nemen. Het is goed dat ik alleen voorop reed”, aldus Pogačar, die vandaag zijn eerste zege wist te boeken in de ronde van zijn thuisland.

“Ik wilde er vandaag echt voor gaan, aangezien ik dit een mooie etappe vind. Het is een klassieke rit in de Ronde van Slovenië. Het is uiteindelijk een erg succesvolle dag geworden.” De Ronde van Slovenië duurt nog tot en met zondag en de renners krijgen zaterdag nog een zware etappe voorgeschoteld richting Nova Gorica.