Pogacar na derde plaats: “Het was een zware dag”

Tadej Pogačar liet zich in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland meermaals zien. De kopman van UAE Emirates trok op de slotklim twee keer ten aanval, maar kwam niet weg. In de sprint van een favorietengroep wist hij uiteindelijk de derde plek in de wacht te slepen. “Het was een zware dag op de fiets”, reageert de Sloveen.

“De omstandigheden waren erg zwaar, dus we hebben ons gefocust op het warm blijven. Ook moesten we een goede positie behouden in het peloton richting de finale”, vertelt Pogačar. “We begonnen goed aan de slotklim, waar Brandon McNulty en ik probeerden weg te raken.” Beide pogingen van de Tourwinnaar strandden vroegtijdig.

Uiteindelijk wist in de afdaling van La Asturiana de uiteindelijke ritwinnaar Alex Aranburu weg te rijden uit de overgebleven elitegroep. Daarachter reed Pogačar naar de derde plaats. “Marc Hirschi hielp mij daar in een goede positie voor de sprint en zo was ik in staat om wat bonificatieseconden te pakken op de streep”, geeft hij aan.

In het algemeen klassement is Pogačar nu vierde op 24 seconden achterstand van landgenoot en klassementsleider Primož Roglič.