Pogacar: “Morgen wordt een zware dag en gaan we wat proberen”

Tadej Pogačar staat in Tirreno-Adriatico na drie dagen op de vijfde plaats, op twintig seconden van blauwe trui Wout van Aert. De Sloveen hoopt morgen op goede benen, als het peloton over de Passo Capannelle naar skioord Prati di Tivo koerst.

“De etappe van vandaag was erg zwaar en superlang. Aan het eind was het ook nog eens koud. Ik voelde me echter goed”, liet Pogačar via zijn ploeg UAE Emirates weten. “De benen zijn wel wat moe na de inspanningen van vandaag. Hopelijk ben ik morgen weer hersteld. Die twintig seconden naar Van Aert? Het is een gaatje, maar we zien morgen wel of het een groot gat is of juist een kleintje.”

Ook sprak de regerende Tourwinnaar, die de witte jongerentrui draagt, naderhand met Sporza. Of hij morgen liever de trui van Van Aert pakt, werd hem gevraagd. “Niet de paarse trui dan, maar de blauwe”, lachte hij. “Morgen wordt een zware dag en gaan we het proberen. We zullen zien.”