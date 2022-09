Pogacar komt niet in het stuk voor: “Het was een vreemde koers”

Tadej Pogačar ging vandaag, zeker na zijn zege in de GP de Montréal, als een van de topfavorieten van start op het WK wielrennen in Wollongong. De Sloveen speelde echter een bijrol in de grote ‘Remco Evenepoel-show’. “Ik ben teleurgesteld, dit is niet waarvoor we zijn gekomen”, liet Pogačar na afloop weten.

De tweevoudig Tourwinnaar liet zich in de beginfase van de koers nog wel van voren zien: hij trok op de flanken van Mount Keira mee in de aanval. Deze poging werd na verloop van tijd echter onschadelijk gemaakt en in de diepere finale speelde de Sloveense kopman niet echt meer een rol van betekenis. Na afloop stond hij, zichtbaar teleurgesteld, de Sloveense pers te woord.

“Ik vond het erg lastig om zonder oortjes te koersen”

“Dit is niet waar we voor zijn gekomen. De benen voelen nog altijd goed aan zo op het einde van het seizoen. Ik ben daarom ook teleurgesteld, ook al omdat ik me niet beter wist te plaatsen in de sprint voor de medailles. Ik wist eigenlijk niet eens voor welke plaats we nog reden. Het was daardoor erg chaotisch. Ik wist niet waar Jan (zijn landgenoot Jan Tratnik, red.) reed, maar plots zag ik hem in de laatste kilometer. We staan nu met lege handen. Het was een vreemde koers. Ik vond het erg lastig om zonder oortjes te koersen.”

Wout van Aert had het na de finish eveneens over het gebrek aan communicatie. “Zonder oortjes koersen, dat is een drama. En niet meer van deze tijd. Ik wist aan de finish niet of ik sprintte voor de 2de, de 10de of 15de plaats. Ik schrok toen Laporte mij vertelde dat hij zilver had gepakt. Best jammer, want ik denk dat ik de benen had om mee op het podium te staan.”