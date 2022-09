Wout van Aert vierde op WK: “Met dit Belgisch team kunnen we nog mooie dingen realiseren”

Wout van Aert sprintte in Wollongong voor het zilver, maar daar was de Kempenaar zich niet bewust van. Hij eindigde finaal vierde, na Laporte en Matthews. Lovende woorden voor Remco Evenepoel: “Ik wist snel dat hij een superdag had. Dan weet je dat hij het afmaakt.”

“Uiteraard ben ik blij met deze titel”, vertelde Van Aert voor de camera van Sporza. “Het is een fantastische koers geweest. Je kan vooraf wel de tactiek bepalen, maar als het dan ook nog zo uitpakt. Geweldig. Toen Remco meeschoof met die groep, wist ik dat het gevaarlijk was, maar het was gewoon een goede situatie voor de ploeg.”

“Trouwens ook voor mij persoonlijk”, ging Van Aert voort. “Ik zat in een zetel in het peloton. Maar bij het ingaan van de laatste ronde hoorden we dat Remco alleen voorop reed. Toen de alarmbellen afgingen en hij dezelfde voorsprong bleef houden, wist je dat hij weer een superdag had. En dan wint de sterkste.”

Van Aert duidde ook zijn aanval op Mount Pleasant in de voorlaatste ronde. “Het was besproken dat ik die vrijheid had, mocht Remco in een grote groep voorop rijden. Dat was de tactiek. Maar toen wist ik uiteraard nog niet dat Remco al alleen reed. Dat vernam ik pas bij de passage aan de finish. De laatste keer deed ik er opnieuw een move, maar toen was de koers uiteraard gereden.”

“Zonder oortjes, dat is een drama”

“Veel jongens hadden hun koers op mij afgestemd. Ook dat gegeven heeft Remco wel mee die ruimte gegeven. Geweldig dat het zo uitdraait en dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. In de toekomst kunnen we nog mooie dingen doen met deze Belgische ploeg.”

Van Aert had wel nog een woord van kritiek richting de UCI. “Zonder oortjes koersen, dat is een drama. En niet meer van deze tijd. Ik wist aan de finish niet of ik sprintte voor de 2de, de 10de of 15de plaats. Ik schrok toen Laporte mij vertelde dat hij zilver had gepakt. Best jammer, want ik denk dat ik de benen had om mee op het podium te staan.”