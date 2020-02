Pogacar klopt Lutsenko op Jebel Hafeet, Yates neemt voorschot op eindzege UAE Tour donderdag 27 februari 2020 om 13:21

Tadej Pogacar heeft de vijfde etappe van de UAE Tour, met aankomst op Jebel Hafeet gewonnen. De Sloveen van UAE Emirates was de beste van een favorietengroep van vijf die streed om de ritzege. Hij versloeg Alexey Lutsenko met een banddikte. Adam Yates wist op de lange slotklim de aanvallen van Pogacar te pareren, werd derde en heeft zo bijna de eindzege binnen.

Een kopgroep van vijf kleurde de openingsfase van de etappe: Larry Warbasse, James Knox, Tosh Van der Sande, Cristian Scaroni en Andrea Garosio vonden elkaar van voren. Zij pakten meer dan zes minuten voorsprong. Tachtig kilometer voor de weet werd het peloton op gang getrokken door onder meer Team Ineos en UAE Emirates, de wind stond namelijk goed voor waaiers.

Hierdoor werd de voorsprong gehalveerd en brak het peloton in twee delen. Onder meer Alexey Lutsenko, derde in het klassement, had zich laten verrassen. Niet veel later kon de Kazach terugkeren omdat het tempo in het peloton stilviel. Een paar andere pogingen om een waaier te trekken, werden ongedaan gemaakt door Mitchelton-Scott.

UAE Emirates opent de debatten

Met twee minuten voorsprong begonnen de koplopers aan de tien kilometer lange slotklim van Jebel Hafeet. Knox was veruit de beste klimmer, al binnen een kilometer had hij zijn medevluchters gelost. In het peloton nam UAE Emirates het heft in handen. Zij hoopten met Tadej Pogacar leider Adam Yates nog aan te kunnen vallen.

Davide Formolo trok het tempo omhoog in dienst van Pogacar. Beetje bij beetje werd zo de voorsprong van Knox gedicht door de flink uitgedunde favorietengroep. Pogacar plaatste vervolgens op 4,5 kilometer zijn eerste aanval, maar die had weinig effect. Yates reageerde makkelijk en trok daarna zelf door, met Pogacar, Lutsenko en David Gaudu in zijn wiel.

Pokerspel Yates en Pogacar

Keer op keer probeerde Pogacar Yates te lossen, maar dat lukte steeds niet. Yates legde zijn concurrenten het zwijgen op en plaatste op 2,5 kilometer van de meet een splijtende demarrage. Lutsenko en Gaudu moesten passen, terwijl Pogacar met een uiterste inspanning naar het wiel van Yates wist te springen.

Omdat Yates en Pogacar het tempo drukten, konden Lutsenko en Gaudu tóch nog terugkeren. Ilnur Zakarin wist uit de achtergrond ook nog aan te sluiten, waardoor een vijftal ging sprinten om de ritoverwinning. Lutsenko ging als eerste door de laatste bocht, maar werd in extremis nog voorbijgestoken door Pogacar.

De derde plaats in de daguitslag was voor Yates, die de leiding behoudt en nog twee vlakke etappes moet overleven om de eindzege te veroveren in de UAE Tour.