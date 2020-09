Pogacar klimt naar tweede plek: “Zware strijd met Roglic” vrijdag 11 september 2020 om 18:48

Tadej Pogacar wist in de dertiende etappe van de Tour de France op te klimmen naar de tweede plek in het algemeen klassement. De kopman van UAE Emirates was op de slotklim naar Puy Mary de beste van de klassementsrenners, samen met gele trui Primoz Roglic. “Het was een zware strijd”, zegt Pogacar na afloop.

“Ik vocht weer met eens tegen Primoz op een steile slotklim, net als vorig jaar in de Vuelta a España op Los Machucos”, herinnert de jonge Sloveen. “Deze keer waren we echter geen vrienden in de laatste twee kilometer, maar ik ben heel blij dat ik op iedereen tijd heb gepakt, behalve op Roglic.”

Pogacar was vooral op zichzelf aangewezen in de bergetappe door het Centraal Massief. “De ploeg is rustig gebleven en deed goed werk, want we zaten met David De la Cruz in de ontsnapping van de dag”, zegt hij. “Ik verwacht dat we volgende week nog meer aanvallen gaan zien.”

In het algemeen klassement staat Pogacar op 44 seconden van gele trui Roglic. Doordat hij ook tijd pakte op Egan Bernal, is de Sloveen van UAE Emirates de nieuwe drager van de witte jongerentrui.