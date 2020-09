Pogacar: “Ik wilde vandaag eigenlijk zo veel mogelijk tijd terugnemen” zondag 6 september 2020 om 16:50

Tadej Pogacar heeft op zijn eenentwintigste zijn eerste Tourritwinst beet. De Sloveen was zijn landgenoot Roglic te snel af, en ook al is hij van nature rustig, toch oogde hij achteraf enorm opgelucht.

“Na zo’n zware dag de etappe winnen, dat is ongelooflijk”, reageerde hij in het flashinterview. “Eigenlijk wilde ik vandaag zo veel mogelijk tijd terugnemen in het klassement, maar het werd snel duidelijk dat ik me moest focussen op de sprint. Ik wist dat ik daar ook nog enkele belangrijke boniseconden zou kunnen pakken.”

Pogacar kijkt goed terug op zijn eerste Tourweek, ondanks het dure tijdsverlies in de waaieretappe. “Dat was een schoonheidsfoutje, daar kan ik mee leven. Ik ben blij met mijn eerste Tourweek. We hebben met de ploeg twee ritzeges. Dan mag je niet klagen, hé.”