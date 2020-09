Tadej Pogacar na dubbelslag: “Ik denk dat ik aan het dromen ben” zaterdag 19 september 2020 om 18:22

Tadej Pogačar wist vandaag niet wat hem overkwam, toen hij in extremis Primoz Roglic onttroonde. “Ik denk dat ik aan het dromen ben”, bevestigde de 21-jarige Sloveen in het flashinterview.

“Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik weet niet wanneer ik dit ga vatten. Ik ben heel trots op mijn hele ploeg dat we dit bereikt hebben. De gele trui pakken op de laatste dag is gewoonweg een droom.”

Toen de interviewer hem er op wees dat hij het vandaag wel alleen moest doen op de tijdritfiets, ontkende Pogačar. “Ik was het niet alleen. We hebben met de ploeg samen de verkenning gedaan. Alles tot in de puntjes voorbereid. Ik kende elke bocht, elk stukje bergop, bergaf. Ik wist perfect waar ik moest versnellen. De hele ploeg heeft mij daar fantastisch in bijgestaan.”

“Alleen op de klim kreeg ik geen tussentijden meer door. De fans waren te luid. Ik kende de klim gelukkig goed en moest alleen maar full gas gaan. Het was mijn droom alleen al om hier deel te nemen, maar om hier te winnen, is echt ongelooflijk.”