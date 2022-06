Tadej Pogacar gunt Rafal Majka de zege in koninginnenrit Ronde van Slovenië

De vierde etappe in de Ronde van Slovenië, een rit met aankomst bergop, is op naam gekomen van Rafal Majka. De renner van UAE reed samen met Tadej Pogacar weg op de slotklim en kreeg de zege cadeau van zijn kopman.

De vierde etappe van de Ronde van Slovenië kwam zonder twijfel in aanmerking voor het predicaat ‘koninginnenrit’. De finish was namelijk gelegen op net geen 1.200 meter hoogte, na een klim van ruim acht kilometer, maar daarvoor staan er ook al drie beklimmingen op het menu. Die naar Jesenovo (2,8 km aan 6,9%) en Trojane (2,4 km aan 8,2%) volgden al vrij snel na de start, de klim naar Črnivec (10,6 km aan 5,7%) diende zich aan na bijna honderd kilometer. Maar waarschijnlijk zou de beslissing dus vallen op de opnieuw geasfalteerde klim naar Velika Planina (8,2 km aan 7,6%).

Kopgroep van negen

Negen man kozen in het begin van de etappe het hazenpad. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Umberto Marengo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), David Per (Adria Mobil), Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic) en Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) kregen een voorsprong van vier minuten. In het peloton reed UAE op kop voor de klassementsleider en de grote favoriet voor de dagzege: Tadej Pogacar.

Na de Črnivec, toen de koplopers nog altijd zo’n drie minuten hadden, nam Bahrain Victorious het commando over in het peloton. Door toedoen van de ploeg uit het Midden-Oosten verloren de negen snel veel van hun pluimen. Op een gegeven moment gooide Bahrain het echter over een andere boeg. Ze stuurden Jan Tratnik vooruit.

Pogacar gunt Majka de zege

Aanvankelijk ging de Sloveen er vandoor samen met Matteo Sobrero en Nicola Conci, maar uiteindelijk maakte hij zelf de sprong naar de kopgroep. Tratnik zette gelijk door en kreeg enkele oorspronkelijke vluchters mee. UAE werd zodoende in het defensief getrokken, maar kreeg de steun van EOLO-Kometa. Zodoende werd de aanval van Tratnik geneutraliseerd en begonnen we met een gesloten peloton aan de slotklim.

De eerste kilometers bepaalde UAE het tempo, maar met nog zes kilometer te gaan kwam er een versnelling van de mannen van Caja Rural-Seguros RGA. Al snel werden zij echter gecounterd door Rafal Majka en Tadej Pogacar. Het UAE-duo reed ook de rest van het pak gelijk op achterstand. Dat een van hen de rit zou winnen, was dan ook al snel duidelijk. De twee konden de laatste kilometers relatief op hun gemak rijden. Uiteindelijk kwamen de twee naast elkaar, al juichend, over de streep. Pogacar gaf de zege aan Majka.

Plek drie

De strijd in de achterhoede was interessanter. Domen Novak, de nummer drie van het klassement, moest lossen uit een groepje met onder anderen Vincenzo Albanese, de vijfde in de rangschikking. Conci was er ook niet meer bij. Op de meet hield Novak evenwel net genoeg over om zijn derde plek te behouden ten opzichte van Albanese.